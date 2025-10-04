Perché Federmoda si oppone alla liberalizzazione dei saldi?

Federmoda, la Federazione Moda Italiana Confcommercio, si è espressa in merito alla liberalizzazione dei saldi. Come ha affermato il presidente Giulio Felloni, “I saldi sono un appuntamento fisso e trasparente che consente ai consumatori di valutare l’effettiva convenienza degli acquisti. La liberalizzazione dei saldi potrebbe creare confusione e problemi per i negozi di vicinato, che già oggi sono sottoposti a una forte pressione competitiva”. Per il presidente e per l’associazione, infatti, la sfida del settore è la concorrenza sleale del web e dai rapporti con i fornitori. Federmoda contro la liberalizzazione dei saldi: il problema è il web. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

