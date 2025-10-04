Perché 24mila persone hanno corso per le strade di Milano in pigiama

Record di solidarietà a Milano per la sesta edizione della Pigiama Run, l’evento benefico ideato proprio nel capoluogo lombardo dalla Lilt – Lega italiana per la lotta contro i tumori. Venerdì sera in migliaia hanno corso o camminato per le vie della città con un pigiama addosso, simbolo di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

