Per Zverev gli organizzatori favoriscono Sinner e Alcaraz l'ironia di Jannik | Non sono io a creare i campi

Fanpage.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Zverev punta il dito contro gli organizzatori dei tornei favoriscono Sinner e Alcaraz: "Vogliono che Sinner e Alcaraz abbiano successo in ogni torneo". La risposta ironica di Jannik: "Non sono io a creare i campi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

zverev organizzatori favoriscono sinnerPer Zverev gli organizzatori favoriscono Sinner e Alcaraz, l’ironia di Jannik: “Non sono io a creare i campi” - Zverev punta il dito contro gli organizzatori dei tornei favoriscono Sinner e Alcaraz: "Vogliono che Sinner e Alcaraz abbiano successo in ogni torneo" ... Scrive fanpage.it

zverev organizzatori favoriscono sinnerZverev si lamenta per le condizioni dei campi: «Sono tutti uguali, gli organizzatori vogliono che vincano sempre Sinner e Alcaraz» - Il tedesco, numero 3 del mondo, contro i direttori dei tornei dopo la vittoria al primo turno di Shanghai: «Odio quando la velocità è la stessa ovunque» ... Segnala corriere.it

