Il lavoro di Tuchel come c.t. dell’Inghilterra sta facendo molto parlare di sé. Questo perché l’allenatore ex Chelsea sta sacrificando i cosiddetti top player (e l’Inghilterra ne ha eccome: si pensi a Palmer, Bellingham, Saka, Foden etc) per un bene collettivo, quello della squadra. Insomma il vecchio discorso degli equilibri che battono le individualità, che ha dato ragione al Psg quando ha venduto Mbappé e non al Real quando l’ha comprato (nella vittoria della Champions, si intende ndr) e che per ora Conte sta portando avanti al Napoli non lasciando fuori in nessuna partita né McTominay né De Bruyne col rischio di essere meno forti e pericolosi come collettivo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Per Tuchel l’equilibrio viene prima di Palmer, Bellingham e Foden (Guardian)