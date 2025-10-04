Per sfuggire ai controlli sperona l' auto dei carabinieri e ferisce due militari
Ha speronato un'auto dell'Arma dei carabinieri per sottrarsi a un controllo. Ora è stato rintracciato e arrestato per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento, in esecuzione di un'ordinanza di misura cautelare emessa dal gip del tribunale di Latina. I fatti risalgono. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
