Per me la normalità è stata non avere un padre Mia mamma mi ripete di non dare importanza ai soldi non mi ha fatto mancare niente Il matrimonio? Aspetto la proposta di Luigi Punzo | parla Samira Lui

“ Non ho mai avuto un papà. Se n’era già andato durante la gravidanza, mia mamma ha fatto tutto da sola”. È una confessione inedita quella di Samira Lui, che arriva in una lunga intervista al Corriere della Sera: la donna tv del momento, il volto femminile de La ruota della fortuna accanto a Gerry Scotti, si racconta tra vita privata e dimensione pubblica, e lo fa in maniera inaspettata e intima. Il sogno di diventare architetto, i primi passi con Miss Italia, poi i corsi di canto e dizione pagati grazie ai sacrifici della madre. Da un piccolo paese in provincia di Udine alla grande popolarità che le è scoppiata tra le mani, fino al sogno delle nozze con il fidanzato Luigi Punzo, ecco tutto quello che ha raccontato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

