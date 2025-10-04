Per Leonardo 1,8 miliardi in arrivo

Leonardo è la holding del Ministero della Difesa guidata da Cingolani. L'azienda sta diventando sempre più cruciale nell'odierna situazione internazionale molto incerta che vede l'Europa chiamata ad investimenti sempre più massicci nella difesa e nella sicurezza. Leonardo, 13 banche si muovono per il prestito. Il Mattino di oggi scrive del maxi finanziamento che starebbe per arrivare per la holding di Cingolani: "Leonardo stima di accedere ad un potenziale upside di ricavo (on top dei 24 miliardi stimati a fine 2029) di circa 4-6 miliardi per punto percentuale di Pil di maggior spesa. E' questo lo scenario nel quale si inserisce il maxi-finanziamento da 1,8 miliardi, in dirittura d'arrivo da parte di un pool di 13 banche italiane ed estere che, nella prima parte della prossima settimana, dovrebbe essere ufficializzato.

Il programma “Crescere insieme” lanciato nella primavera del 2024 dal colosso italiano dell’aerospazio Leonardo, la cui divisione elicotteri è primo produttore mondiale di velivoli civili ad ala rotanta, ha l'obiettivo di produrre in casa nostra fino a 1,3 miliardi di - facebook.com Vai su Facebook

Leonardo, in arrivo maxi-finanziamento da 1,8 miliardi - L’Italia assieme alla Ue e a UK è impegnata ad aumentare la spesa per la difesa, in risposta alle nuove minacce internazionali (Gaza e Ucraina) e alle sfide per la sicurezza. Come scrive ilmessaggero.it

Leonardo, al primo semestre 2025 ricavi a €8,9 miliardi e utile netto a €273 milioni - Leonardo cresce nel primo semestre 2025: ricavi a €8,9 miliardi con utile netto a €273 milioni ed EBITA a €581 milioni Il Consiglio di Amministrazione di Leonardo ha approvato i risultati del primo ... Segnala affaritaliani.it