Per Jannik Sinner l'avversario più insidioso a Shanghai è l'umidità | Fisicamente qui si fa fatica

Fanpage.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner si è qualificato per il terzo turno del torneo 1000 di Shanghai, domenica affronterà Griekspoor. Le insidie principali nella partita con Altmaier sono arrivate dalle condizioni climatiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: jannik - sinner

Jannik Sinner salta il Masters 1000 di Toronto: l’Azzurro rientra agli US Open

Chi è Laila Hasanovic, nuova fidanzata di Jannik Sinner?

Wimbledon: il nome di Jannik Sinner viene "scoperto" nell'albo d'oro dei vincitori del torneo

jannik sinner avversario pi249Per Jannik Sinner l’avversario più insidioso a Shanghai è l’umidità: “Fisicamente qui si fa fatica” - Jannik Sinner si è qualificato brillantemente per il terzo turno del torneo 1000 di Shanghai. Riporta fanpage.it

Jannik Sinner sfida Altmaier: un tennista atipico che gli diede un grande dispiacere in un’altra fase della carriera - Alcuni giocatori, più di altri, hanno appiccicata la definizione di "cagnaccio". Come scrive oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Jannik Sinner Avversario Pi249