Siamo saturi. Ciò che sta avvenendo in tv con il delitto di Chiara Poggi, a nostro avviso, non appartiene più al contesto giornalistico e all’importanza dell’informazione ma è il fatto di cronaca al quale molte trasmissioni fanno riferimento perché, diversamente, non saprebbero come attrarre l’attenzione del pubblico. Abbiamo contato almeno sette trasmissioni che, quotidianamente o quasi,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Per il caso Garlasco ora ci vuole solo rispetto