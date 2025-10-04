Per i 35 dipendenti rimandati a casa è arrivata l' assunzione in Comune | ad accoglierli l' assessore Seccia
“Sono entrati in servizio in Comune 31 dipendenti neoassunti, tra cui anche un dirigente, e altre 4 entreranno in servizio il primo novembre prossimo”. Risolto dunque il caso, che ha destato non poche polemiche, che ha costretto a rinviare le assunzioni previste per il 1 ottobre di alcuni giorni. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

