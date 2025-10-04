Per chi vuole scoprire come il mito del western si contamina con l’Italia

T ESTA O CROCE? Genere: western al femminile Regia: Alessio Rigo De Righi e Matteo Zoppis. Con Alessandro Borghi, Nadia Tereszkiewicz, John C. Reilly, Gianni Garko, Peter Lanzani, Mirko Artuso Alessandro Borghi e Nadia Tereszkiewicz a Cannes 2025 con “Testa o croce?” X Leggi anche › “Le città di pianura”: la recensione del film di Francesco Sossai Un western con Buffalo Bill e gli indiani cattivi ma ambientato nella campagna romana, dove nel 1891 l’eroe americano si esibì con il suo Wild West Show. Il problema è che il buttero Santino batte i suoi cowboy dimostrandosi più abile nel domare un cavallo selvaggio: l’orgoglio è più forte degli ordini del padrone che vorrebbe punire la sua disobbedienza, ma non ha fatto i conti con Rosa, moglie insofferente e ribelle che lo uccide per fermare le frustate a Santino. 🔗 Leggi su Iodonna.it

