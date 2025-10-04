Pensionato di 81 anni trovato morto nei boschi di San Giovanni Bianco in Val Brembana
San Pellegrino Terme (Bergamo), 4 ottobre 2025 – Un uomo di 81 anni è stato trovato morto nel pomeriggio di oggi nei boschi di Cà de Rizzi, una località nel comune di San Pellegrino Terme, nei pressi di San Giovanni Bianco, in Val Brembana, nella Bergamasca. A trovare l'anziano, poco prima delle 15, due giovani allevatori, proprietari di una stalla sita nei pressi del luogo del ritrovamento. Secondo le prime informazioni, sembra che la coppia abbia tentato di praticare un massaggio cardiaco per rianimare l'81enne, in attesa dell'arrivo dei soccorritori dell'Areu 118. Terzo fungiatt morto in pochi giorni in Valtellina: Albaredo piange Tomaso Furlini L’arrivo dell’elisoccorso . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
