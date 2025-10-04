Pensiero e stile | nel ’900 anche i saggi fanno letteratura Da antologia

Quando di un libro si dice “ecco un libro che mancava” non solo si cade in una frase fatta, ma si dice quasi sempre una bugia. Nel migliore dei casi, si esagera alquanto. Invece questa antologia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Pensiero e stile: nel ’900 anche i saggi fanno letteratura. Da antologia

In questa notizia si parla di: pensiero - stile

È il pensiero che conta, ma un po’ di stile non guasta S'Agapõ ha il gioiello giusto per ogni occasione, vieni a scoprire tutte le collezioni nella nostra gioielleria! - facebook.com Vai su Facebook

Pensiero e stile: nel '900 anche i saggi fanno letteratura. Da antologia - "Saggisti italiani del Novecento" a cura di Berardinelli e Marchesini è un libro che mancava. Da ilfoglio.it