Pellizzari non incide al Giro dell’Emilia | La testa non c’era Preparazione per il Lombardia

Con la morte nel cuore. Non era il solito Giulio Pellizzari quello che ha preso parte all’edizione 2025 del Giro dell’Emilia. Il talentuoso corridore della Red Bull – BORA – hansgrohe era tra gli osservati speciali nella corsa odierna, dopo aver dovuto rinunciare ai Mondiali su strada di scena in Ruanda per uno stato di salute imperfetto (febbre). La conclusione al 40° posto, a 5’18” dal vincitore, il messicano Isaac De Toro (UAE Team Emirates – XRG), non era il risultato che il corridore nostrano voleva, ma una giustificazione c’è. Alcuni giorni fa (mercoledì 1° ottobre) è arrivata la notizia della scomparsa di Stefano Casagranda, ex ciclista professionista di alto livello e attuale figura di riferimento dei giovani nella società Veloce Club Borgo e organizzatore della Coppa d’Oro allievi a Borgo Valsugana. 🔗 Leggi su Oasport.it

