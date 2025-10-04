Pellizzari non incide al Giro dell’Emilia | La testa non c’era Preparazione per il Lombardia
Con la morte nel cuore. Non era il solito Giulio Pellizzari quello che ha preso parte all’edizione 2025 del Giro dell’Emilia. Il talentuoso corridore della Red Bull – BORA – hansgrohe era tra gli osservati speciali nella corsa odierna, dopo aver dovuto rinunciare ai Mondiali su strada di scena in Ruanda per uno stato di salute imperfetto (febbre). La conclusione al 40° posto, a 5’18” dal vincitore, il messicano Isaac De Toro (UAE Team Emirates – XRG), non era il risultato che il corridore nostrano voleva, ma una giustificazione c’è. Alcuni giorni fa (mercoledì 1° ottobre) è arrivata la notizia della scomparsa di Stefano Casagranda, ex ciclista professionista di alto livello e attuale figura di riferimento dei giovani nella società Veloce Club Borgo e organizzatore della Coppa d’Oro allievi a Borgo Valsugana. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: pellizzari - incide
Giulio Pellizzari non sara' al mondiale in Ruanda. L'uomo piu' forte della nazionale e il piu' in forma deve dare forfait per una febre che lo ha messo KO. Il giovane della Red Bull-Bora-Hansgrohe aveva chiuso al 6° posto la Vuelta, vincendo anche la sua prima - facebook.com Vai su Facebook
Pellizzari non incide al Giro dell’Emilia: “La testa non c’era. Preparazione per il Lombardia” - Non era il solito Giulio Pellizzari quello che ha preso parte all'edizione 2025 del Giro dell'Emilia. Lo riporta oasport.it
Finalmente Italia alla Vuelta, ruggito di Pellizzari in salita. Ora tocca a Ganna - Ci voleva Giulio Pellizzari, il miglior talento italiano della sua generazione, per dare all’Italia il primo successo in questa edizione della Vuelta. Si legge su gazzetta.it