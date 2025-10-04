Pelletteria progetto di museo della borsa lungo l' A1 a Scandicci

Firenze, 3 ottobre 2025 - Presto al via la progettazione per realizzare a Scandicci un nuovo museo della borsa, un hub dedicato alla pelletteria di lusso per contribuire al rilancio del settore. Lungo l'A1 spazi saranno presto acquisiti dal Comune di Scandicci, da Autostrade per l'Italia. Lo rende noto la Regione Toscana. Per lo sviluppo del progetto Regione e Comune di Scandicci sigleranno un accordo di collaborazione, recentemente approvato dalla giunta regionale, che metterà a disposizione 100.000 euro. Come ha evidenziato il presidente Eugenio Giani "il progetto mira a creare un centro di innovazione e valorizzazione del distretto della pelletteria, da ospitare in una location strategica lungo l'autostrada A1. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pelletteria, progetto di museo della borsa lungo l'A1 a Scandicci

