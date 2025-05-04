Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Il tempo stringe? Allora fusilloni con pesto rosso ilfogliettone.it
DIRETTA | Tutte le notizie di sabato 4 ottobre, Tudor show in conferenza: “Spero Modric faccia cagare” calciomercato.it
Valter Mainetti: la Città della Salute e della Ricerca prende forma alle porte di Milano ilgiornaleditalia.it
Piovono droni, ma nessuno ha la «firma» di Vladimir: Oslo arresta tre tedeschi laverita.info
Tendenze e Innovazioni della Moda Sostenibile: Verso un Futuro Eco-Friendly donnemagazine.it
Anticipazioni all neighbours: la verità sull’affare sta per emergere jumptheshark.it
Regionali Calabria 2025, quando si vota e i candidati
Domenica 5 e lunedì 6 ottobre 2025 la Calabria (in particolare 1,9 milioni di persone) è chiamata a... ► lapresse.it
Riconoscimento per la Asl pontina: premiato il modello oncologico integrato
C'è un importante riconoscimento per la Asl di Latina, che arriva dal XVII Congresso nazionale del... ► latinatoday.it
Italia Viva verso la chiusura, Renzi: «Il centrosinistra vincerà solo con un centro forte»
Matteo Renzi si prepara a chiudere la stagione politica di Italia Viva. La prossima edizione della L... ► lettera43.it
Ilary Blasi torna ad Amici come giudice di canto. La gaffe con Maria De Filippi
Ilary Blasi torna ad Amici. L’ex moglie di Francesco Totti è stata chiamata da Maria De Filippi a r... ► dilei.it
Juventus, le ultime su Bremer, Thuram e l'attacco in vista del Milan
Il tecnico bianconero ha presentato in conferenza stampa la sfida di domenica alle 20.45 all'Allianz... ► gazzetta.it
Corteo per Gaza, l'attore palestinese: "Le devastazioni in città non portano nessun vantaggio alla causa"
Motaz Malhees protagonista de 'La voce di Hind Rajab’ (Leone d'Argento a Venezia) è stato ricevuto ... ► ilrestodelcarlino.it
Tudor "Io vedo una Juve in crescita, Milan grande squadra"
"Per analizzare le ultime gare serve onestà; Modric è un grande", ha detto il tecnico bianconero. ... ► ilgiornaleditalia.it
Ruggi, Claudio Zulli alla guida Centro di riferimento regionale per l’endoscopia bilio pancreatica
A soli 40 anni, il dottor Claudio Zulli è stato nominato direttore del Centro di riferimento regio... ► salernotoday.it
Portogallo: investimento cinese da’ nuovo slancio a produttore di cavi centenario
Il piu’ antico produttore di cavi del Portogallo, Alcobre, ha celebrato giovedi’ il suo 115esimo a... ► romadailynews.it
Un nuovo sguardo sui manga: tutte le novità della linea Aiken in arrivo da BAO Publishing
La linea di manga Aiken di BAO si arricchisce di otto nuovi e attesisissimi titoli in uscita nel pr... ► nerdpool.it
LIVE Giro dell’Emilia 2025 in DIRETTA: vanno via Uijtdebroeks e Martinez, Del Toro temporeggia
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CICLISMO FEMMINILE ALLE ... ► oasport.it
Pulisic teme la Juventus: «Una delle squadre più forti in Italia, speriamo di uscire da lì con un buon risultato»
di Redazione JuventusNews24Pulisic si racconta a DAZN: elogi per il tecnico e i nuovi compagni, ma s... ► juventusnews24.com
Lazio Torino LIVE 0 0: ci prova Pedersen, sventa Provedel
Lazio Torino, allo Stadio Olimpico il match valido per la sesta giornata di Serie A: ecco sintesi, ... ► calcionews24.com
Peaky Blinders, dopo il film arrivano due serie sequel
Dopo il film, arriveranno due nuove serie che continueranno la storia di Peaky Blinders raccontando ... ► 2anews.it
“Il nome ora c’è”. Regionali, indiscrezioni sulla decisione di Meloni, Salvini e Tajani
Il centrodestra sembra ormai vicino a completare il puzzle delle candidature per le prossime region... ► caffeinamagazine.it
5 oggetti e cose che tra anni non esisteranno più: l’ultimo non lo immagini proprio
Viviamo in un’era in cui il progresso tecnologico avanza a una velocità senza precedenti, rendendo ... ► cultweb.it
Chi sono le sorelle e il fratello gemello di Francesca De André: “Un rapporto davvero complicato”
Fabrizia, Alice e Filippo De André sono le sorelle e il fratello gemello di Francesca De André, non... ► metropolitanmagazine
Sondrio, fiamme dalla bombola del gas: scoppia incendio, un uomo ustionato alla frazione Arquino
Sondrio, 4 ottobre 2025 – Una perdita di gas, un’esplosione che determina un incendio e una persona... ► ilgiorno.it
Roma, al corteo per Gaza striscione ‘7 ottobre giornata Resistenza palestinese’
(Adnkronos) – "7 ottobre giornata della Resistenza palestinese". E' quanto si legge su uno striscion... ► periodicodaily.com
Per chi vuole scoprire come il mito del western si contamina con l’Italia
TESTA O CROCE?Genere: western al femminileRegia: Alessio Rigo De Righi e Matteo Zoppis. Con Alessan... ► iodonna.it
Dramma in campo, lutto improvviso: rinviata la partita
Il lutto improvviso ha costretto le squadre a rinviare la partita, purtroppo non si può fare altro ... ► glieroidelcalcio.com
Premi: Comisso, vincono Balzano nella Narrativa e Tovaglieri nella Biografia
(Adnkronos) – "Bambino" di Marco Balzano (Einaudi) per la sezione Narrativa e "Roberto Longhi. Il mi... ► periodicodaily.com
Sean “Diddy” Combs condannato: 50 mesi di carcere e la fine di un impero
Sean “Diddy” Combs non è più l’icona scintillante che ha ridisegnato l’hip hop trasformandolo in bu... ► panorama.it
Milan, la chiave tattica di Allegri: Gimenez un nove totale, così aiuterà i rossoneri
Il messicano non ha ancora segnato in Serie A, ma il suo lavoro è prezioso e il tecnico non vuole fa... ► gazzetta.it
Vuoi fare la surroga del mutuo? Scopri se ottobre è il mese giusto
Il mutuo rappresenta una delle opzioni più utilizzate da parte dei giovani e questi potrebbero esse... ► temporeale.info
LIVE Giro dell’Emilia 2025 in DIRETTA: restano in sei, si decide tutto sul San Luca
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CICLISMO FEMMINILE ALLE ... ► oasport.it
CRZ 2026: cancellate le agevolazioni agli equipaggi
Come visto per le altre serie, arriva la soppressione delle iscrizioni gratuite. Fino al 2025, il vi... ► tuttorally.news
Primavera 1, pagelle Milan Monza 2 2: brillano le mezzali La Mantia e Plazzotta
Le pagelle rossonere di Milan-Monza, 7^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026: voti e giudiz... ► pianetamilan.it
Brutte notizie per l’Italia: si fa male Zaccagni, Gattuso chiama Piccoli al suo posto. Cosa ha e come sta l’esterno della Lazio
Mattia Zaccagni, esterno offensivo della Lazio, è stato escluso dall’elenco dei convocati della Naz... ► ilfattoquotidiano.it
Parma Lecce diretta, inizia il match
Ora serve la vittoria. Il Lecce di Eusebio Di Francesco a Parma per uno scontro diretto che può dire... ► quotidianodipuglia.i
5 ottobre: ??Premier League Double di domenica – 4/1 Special, Suggerimenti e previsioni sulle scommesse
Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da... ► justcalcio.com
DIRETTA Serie A, Lazio Torino 0 0 e Parma Lecce 0 0: PARTITE INIZIATE LIVE
Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale sulle due sfide in programma alle 15 Spesso crudele e... ► calciomercato.it
Sinner quando gioca a Shanghai? Jannik sfida Griekspoor al terzo turno: orario, dove vederla (tv e streaming) e precedenti
Buona la prima nel Masters 1000 di Shanghai per Jannik Sinner che batte agevolmente il tedesco Altma... ► ilmessaggero.it
Icardi sfoga la sua rabbia sui social dopo l’archiviazione della denuncia: «Mi chiamano scarafaggio»
di Redazione Inter News 24Icardi, ex centravanti dell’Inter, ha parlato del caso a proprio carico co... ► internews24.com
Boom di turismo in Cina: è iniziata la Golden Week dei record
In Cina è iniziata la Golden Week, la Settimana d'Oro che coincide con un periodo di vacanze pubbli... ► ilgiornale.it
I borghi fantasma da visitare in Toscana... prima di Halloween
Ottobre è un mese magico e inquietante, sicuramente adatto a scoprire i paesi abbandonati alla natur... ► lanazione.it
Ticket di 5 euro per visitare i Crateri Silvestri sull'Etna, Morosoli: "Contributo per tutelare il sito"
"Purtroppo innumerevoli episodi di abbandono dei rifiuti, la nascita incontrollata di micro discar... ► cataniatoday.it
UeD, Rosanna Siino in una veste inedita: svelati lavoro, pazzie e delusioni
Tra i volti di questa edizione di Uomini e Donne c’è Rosanna Siino. La donna è arrivata in studio ... ► tutto.tv
Verissimo, tra gli ospiti del weekend Lino Banfi, Alessandro Michieletto, Helena Prestes e Javier Martinez
Verissimo, tra gli ospiti di Silvia Toffanin del 4 e 5 ottobre ci sono Lino Banfi, Alessandro Mic... ► spettacolo.eu
Beautiful streaming, replica puntata 4 ottobre 2025 | Video Mediaset
Nuovo appuntamento oggi – sabato 4 ottobre – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odiern... ► superguidatv.it
In giro per Latina con una pistola ad aria compressa: denunciata 29enne
Latina, 4 ottobre 2025 -Nella serata dello scorso 2 ottobre, i carabinieri della Sezione Radiomobil... ► ilfaroonline.it
Inter Cremonese: le novità di formazione di Chivu, Frattesi e Bonny dal primo minuto?
di Redazione Inter News 24Inter Cremonese, quali sono le possibili scelte di Chivu in vista della pa... ► internews24.com
L’horror più spaventoso di sempre secondo la scienza
la classifica dei film horror più spaventosi secondo la scienza Ogni anno, vengono condotte analisi... ► jumptheshark.it
Pd, Piero De Luca: "Grazie a mio padre, ha dato l'anima per rilanciare la Campania"
"Dobbiamo ringraziare chi in questi anni ha dato il sangue, l'anima e la vita per rilanciare la Ca... ► salernotoday.it
Tutto pronto a Roma per la grande manifestazione per Gaza
Roma, 4 ott. (askanews) - E' tutto pronto a Roma per la grande manifestazione per Gaza, dopo la larg... ► quotidiano.net
Bologna, i convocati per il Pisa: tutti a disposizione tranne Immobile e Sulemana
Ecco la lista dei giocatori a disposizione di Italiano per la sfida con i toscani di domenica alle 1... ► gazzetta.it
Bimbo di undici mesi ustionato dall’acqua bollente
Un bimbo di undici mesi è stato trasportato, nella mattinata di sabato 4 ottobre, all’ospedale mag... ► ilpiacenza.it
Roma, partito il corteo ProPal: decine di migliaia in piazza. Identificate 60 persone con maschere antigas, caschi e bastoni
Manifestazione oggi a Roma: in migliaia, già dalle prime ore della mattina, sono arrivati da tutt... ► roma.corriere.it
L’arte che respira: quando i musei si trasformano in esperienze immersive
Nel panorama culturale contemporaneo si sta affermando una rivoluzione dirompente: l’arte non è più... ► nonewsmagazine.com
Un mega parco fotovoltaico lungo l'autostrada A4
Autostrade Alto Adriatico è pronta a partire con il progetto di un mega parco fotovoltaico da 79 e... ► veneziatoday.it
LIVE/ Avellino Mantova, la gara
Tempo di lettura: < 1 minutoAl Partenio-Lombardi va in scena una sfida dal sapore opposto: l’Av... ► anteprima24.it
Belve, Maria De Filippi sarà la prima ospite
In arrivo una nuova edizione di Belve: Francesca Fagnani sta preparando una nuova stagione e due pu... ► ildifforme.it
Sigonella, 40 anni dopo: quando Craxi andò al braccio di ferro con Reagan
40 anni fa. E quarant’anni dopo la liberazione. La crisi di Sigonella, nel 1985, viene ricordata c... ► secoloditalia.it
Docente precaria pagava scuola paritaria per ottenere punteggio, il racconto
Succede in Puglia, una scuola paritaria sotto accusa perché una docente racconta di aver dovuto res... ► orizzontescuola.it
Maxi sequestro di 250 chili di carne e pesce in un ristorante a Milano
Carne e pesce surgelati conservati in maniera non idonea e non conforme alle norme igienico-sanita... ► milanotoday.it
Sinner batte Altmaier e il caldo a Shanghai: “Qui è tutto diverso, devo conservare energie”
(Adnkronos) – Buona la prima per Jannik Sinner a Shanghai. Il numero 2 del ranking Atp, campione in ... ► periodicodaily.com
Ibrahimovi?, regalo da sogno? La Ferrari F80 per i suoi 44 anni
Il campione svedese arricchisce il suo garage personale con l'acquisto dell'ultima supercar made in ... ► gazzetta.it
Tudor rimprovera i suoi: «Troppi gol subiti? Negli ultimi dieci minuti con il Villarreal è mancato peso specifico. Le responsabilità…»
di Redazione JuventusNews24Tudor rimprovera i suoi e analizza i problemi della squadra: non è una qu... ► juventusnews24.com
LIVE Ciclismo femminile, Europei 2025 in DIRETTA: un terzetto con un piccolo gap sul gruppo ad 80 km dal traguardo
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIRO DELL’EMILIA DALLE 10.25 15:01 Gr... ► oasport.it
Winter soldier considera hawkeye il peggior vendicatore
Il panorama delle formazioni degli Avengers si arricchisce di nuove interpretazioni, portando alla ... ► jumptheshark.it
Foti: «Preoccupante la connivenza di chi amministra con Pallavicini»
«Esprimo piena solidarietà al consigliere comunale Sara Soresi, il cui innegabile diritto a poter ... ► ilpiacenza.it
Caos traffico a Salerno, il Comune: "Tutti gli agenti della Municipale impegnati a gestire la viabilità"
Dopo i forti disagi alla circolazione veicolare verificatisi anche questa mattina in città, il Com... ► salernotoday.it