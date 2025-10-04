Pecoraro Scanio | 25 anni di Festa degli Alberi nelle scuole
Roma, 4 ott. (askanews) - In occasione della festa di San Francesco, patrono d'Italia e simbolo di amore per il creato, si è celebrata la Giornata della Festa degli Alberi, iniziativa rintrodotta esattamente 25 anni fa dall'allora Ministro delle Politiche Agricole Alfonso Pecoraro Scanio, in collaborazione con il Ministro dell'Istruzione. "Questa ricorrenza - ha ricordato Pecoraro Scanio, oggi Presidente della Fondazione UniVerde - rappresenta un momento fondamentale per rilanciare nelle scuole e nei territori l'amore per gli alberi e per la natura. Ma non basta piantare: è necessario prendersi cura degli alberi, così come di ogni bene comune". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
