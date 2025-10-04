Pecco Bagnaia è di nuovo notte fonda Ultimo nella Sprint ma a Mandalika fatica anche Marquez

Da primo a ultimo in una settimana. Il protagonista è sempre lo stesso e risponde al nome di Francesco Bagnaia, mentre ciò che cambia sicuramente è la location (da Motegi a Mandalika) oltre alle sensazioni provate dal pilota alla guida. Il feeling di Pecco con la sua Ducati GP25 è tornato infatti quello di Misano, prima del test in cui aveva trovato finalmente la quadra a livello tecnico in vista della trionfale trasferta giapponese. “ Oggi, come ieri, mi ritrovo nella situazione di Misano prima del test. Vorrei proprio capire cos’è successo, onestamente. Non avevo modo di spingere. Oggi in gara mi sono trovato a volte senza freni e altre volte a chiudere il gas sul dritto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pecco Bagnaia, è di nuovo notte fonda. Ultimo nella Sprint, ma a Mandalika fatica anche Marquez

MotoGP 2025. GP dell'Indonesia. Pecco Bagnaia, di nuovo in difficoltà: "Abbastanza uno choc tornare in pista e non riuscire a frenare" - Problemi con le gomme e di conseguenza col grip: Sono quelle dello scorso anno, ma non stanno funzionando nello stesso modo, con la soft dietro ci mettiamo 5 giri a farla funzionare, la media dietro 1 ... Secondo moto.it

MotoGP 2025. GP dell'Indonesia. Pecco Bagnaia, ultimo nella Sprint: "Stessa moto di Motegi? Teoricamente sì, in pratica non lo so" - Il pilota numero 63 in grossissima difficoltà, ha chiuso a 13 secondi dal penultimo: Vorrei sapere anch'io cosa non andasse: non c'è modo di spingere, ho molti movimenti, tante volte sono rimasto senz ... Riporta moto.it