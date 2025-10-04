Peaky Blinders ritorna con due nuove stagioni
A distanza di tre anni dalla sesta ed ultima stagione di Peaky Blinders, la famiglia Shelby tornerà su Netflix con una nuova generazione, alla quale saranno dedicate ben due serie da sei episodi. Girate ai Digbeth Loc. Studios di Birmingham e prodotte da Kudos e Garrison Drama, le serie porteranno il pubblico nella Gran Bretagna del 1953, in una Birmingham che sta costruendo un futuro migliore fatto di cemento e di acciaio, dopo essere stata pesantemente bombardata durante la seconda guerra mondiale. Ovviamente, la corsa al controllo del massiccio progetto di ricostruzione della città diventerà una brutale competizione. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
