Peaky Blinders ritorna con due nuove stagioni

Davidemaggio.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A distanza di tre anni dalla sesta ed ultima stagione di Peaky Blinders, la famiglia Shelby tornerà su Netflix con una nuova generazione, alla quale saranno dedicate ben due serie da sei episodi. Girate ai Digbeth Loc. Studios di Birmingham e prodotte da Kudos e Garrison Drama, le serie porteranno il pubblico nella Gran Bretagna del 1953, in una Birmingham che sta costruendo un futuro migliore fatto di cemento e di acciaio, dopo essere stata pesantemente bombardata durante la seconda guerra mondiale. Ovviamente, la corsa al controllo del massiccio progetto di ricostruzione della città diventerà una brutale competizione. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

peaky blinders ritorna con due nuove stagioni

© Davidemaggio.it - Peaky Blinders ritorna con due nuove stagioni

In questa notizia si parla di: peaky - blinders

Deluso dal ruolo di tom hardy nel film peaky blinders

Peaky blinders chiarisce la verità sulle voci del film Netflix

Peaky blinders: novità sul film e la scomparsa di un personaggio chiave dopo la stagione 6

peaky blinders ritorna duePeaky Blinders, tornano gli Shelby: annunciate due serie sequel - Ambientate nel 1953, racconteranno una nuova generazione degli Shelby. lettera43.it scrive

peaky blinders ritorna due«Peaky Blinders», oltre al film arrivano due nuove serie tv - Dietro questi due nuovi progetti di Netflix e Bbc torna il creatore della serie originale Steven Knight assieme a Cillian Murphy, produttore esecutivo dei due nuovi show ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Peaky Blinders Ritorna Due