A tre anni dal finale della sesta stagione, Peaky Blinders è pronta a tornare su Netflix con un sequel incentrato su una nuova generazione della famiglia Shelby. Il progetto prevede due serie da sei episodi ciascuna, mentre l’ atteso film ambientato nello stesso universo è in post-produzione. Indice. Peaky Blinders, due nuove stagioni: ambientazione e trama. Produzione: set a Digbeth, team storico confermato. Steven Knight guida il sequel, Cillian Murphy tra i produttori esecutivi. Il ruolo della BBC e il dialogo con Netflix. Cosa aspettarsi: eredità, potere e nuovi antagonisti. FAQ Peaky Blinders nuove stagioni. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

Peaky Blinders ritorna con due nuove stagioni: arriva il sequel con la nuova generazione Shelby, mentre il film è in post-produzione