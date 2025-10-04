Peaky blinders nuove stagioni in arrivo

rilancio della saga di peaky blinders: nuove serie e protagonisti. Dopo tre anni dalla conclusione della sesta stagione di Peaky Blinders, la famiglia Shelby si prepara a tornare sullo schermo con un progetto completamente rinnovato. Sono in programma due nuove serie, ciascuna composta da sei episodi, che si concentreranno su una nuova generazione di personaggi e storie ambientate nella Gran Bretagna del 1953. ambientazione e contesto storico delle nuove stagioni. Le riprese si svolgeranno presso i Digbeth Loc. Studios di Birmingham, in un periodo caratterizzato dalla ricostruzione post-bellica.

