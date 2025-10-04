Peaky blinders il rivale perfetto di yellowstone su netflix
Il successo di Yellowstone ha consolidato la sua posizione come uno dei franchise televisivi più apprezzati degli ultimi anni, grazie a una narrazione avvincente e a personaggi iconici. Con l’espansione attraverso spin-off e nuove stagioni, il mondo creato da Taylor Sheridan si prepara a consolidarsi ulteriormente. Parallelamente, un concorrente di grande rilievo sta emergendo nel panorama streaming: Peaky Blinders. La produzione britannica, che ha conquistato pubblico e critica in tutto il mondo, si sta preparando ad ampliare la propria portata con nuovi progetti, tra cui sequel e film. yellowstone e peaky blinders: un confronto tra due universi di successo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Dopo il film The Immortal Man con protagonista Cillian Murphy, la serie di #PeakyBlinders continuerà con due stagioni sequel, senza Thomas Shelby.
Novità per i fan di Peaky Blinders: Netflix e BBC hanno confermato un sequel in formato serie per due stagioni ambientato nel 1953, con Cillian Murphy in veste di produttore esecutivo.
Peaky Blinders: The Immortal Man, Cillian Murphy confessa cosa l'ha spinto a tornare nei panni di Tommy Shelby - Cillian Murphy tornerà ad interpretare Tommy Shelby in Peaky Blinders: The Immortal Man e spiega perché ha voluto riprendere quel personaggio.