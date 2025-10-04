Peaky Blinders dopo il film arrivano due serie sequel

Dopo il film, arriveranno due nuove serie che continueranno la storia di Peaky Blinders raccontando una nuova generazione di Shelby. L’amatissima serie con Cillian Murphy nei panni di Thomas Shelby avrà non una ma ben due serie sequel. Oltre al film, già annunciato e in arrivo prossimamente nei cinema, ci saranno infatti anche due nuove . 🔗 Leggi su 2anews.it

