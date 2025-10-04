Pd Piero De Luca proclamato segretario | Papà ha dato l’anima per la Campania

L’assemblea regionale del Partito Democratico della Campania ha ufficializzato l’elezione di Piero De Luca come nuovo segretario e di Teresa Armato alla presidenza, scelta per acclamazione. Nel suo intervento, De Luca ha rivolto un ringraziamento al padre Vincenzo, presidente uscente della Regione, sottolineando che «in questi anni ha dato il sangue, l’anima e la vita per rilanciare la Campania», parole accolte da un lungo applauso. Il neo segretario ha poi evidenziato i risultati ottenuti dal governo regionale: «Nessuno se lo aspettava, nessuno se lo immaginava. Dobbiamo rivendicare i risultati raggiunti con orgoglio perché è stato fatto un lavoro straordinario e dobbiamo proseguire nella rivoluzione avviata». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Pd, Piero De Luca proclamato segretario: «Papà ha dato l’anima per la Campania»

