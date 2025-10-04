Pd e sindaco contro i violenti | Inaccettabile un’offesa alla città
Il primo appello, inascoltato, contro le violenze e i disordini delle piazze pro Palestina e pro Flottilla era arrivato già giovedì, poche ore prima che le frange più estremiste mettessero a ferro e fuoco la zona della stazione in una notte di scontri feroci e lunghissimi. Poi, ieri mattina, un’altra presa di posizione forte. Ma a nulla sono valse le parole del sindaco Matteo Lepore – che aveva parlato di "vera e propria guerriglia urbana" da condannare "senza reticenze" in merito al caos di due notti fa –, visti l’occupazione per cinque ore filate di autostrada e tangenziale e, soprattutto, i nuovi ripetuti tafferugli tra gli antagonisti e le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
