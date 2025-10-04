Pd Campania Teresa Armato eletta presidente e Piero De Luca segretario Manfredi | Comincia il rinnovamento

L'assemblea regionale del Pd ha eletto presidente Teresa Armato e proclamato segretario Piero De Luca. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: campania - teresa

Il servizio di Anna Teresa Damiano andato, oggi, sul Tgr Rai Campania - facebook.com Vai su Facebook

Pd Campania, Teresa Armato eletta presidente e Piero De Luca segretario. Manfredi: “Comincia il rinnovamento” - Teresa Armato è stata eletta Presidente del Pd della Campania per acclamazione dall'assemblea regionale del partito, che ha proclamato Piero De Luca segretario, incarico che era nell'aria da diverse ... fanpage.it scrive

Campania, Teresa Armato eletta presidente del PD: 'Fico candidatura di forte innovazione' - Storica esponente dem e attuale assessore al Turismo del Comune di Napoli, è stata eletta per acclamazione presidente del Pd campano nel corso ... Come scrive lostrillone.tv