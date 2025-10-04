Paz Inter Ludi avverte | Il mercato non finisce mai vedremo se il contesto giusto lo terrà al Como

Inter News 24 Paz Inter, Ludi avverte le società interessate all’argentino: «Il mercato non finisce mai, vedremo se il contesto giusto lo terrà al Como». Carlo Alberto Ludi, direttore sportivo del Como, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Skysport a pochi minuti dalla sfida contro l’ Atalanta della sesta giornata di Serie A. Il dirigente ha parlato del futuro di Nico Paz, giovane talento argentino in prestito dal Real Madrid, il cui ritorno al club spagnolo potrebbe essere in discussione in vista della prossima sessione di mercato. SUL MERCATO DI NICOLÒ PAZ – «Il mercato non finisce mai, noi pensiamo e lavoriamo su una cosa del genere, il discorso di Condò ha senso. 🔗 Leggi su Internews24.com

