Paura Sofia e Nikol da giovedì perse le tracce delle due minorenni

AGI - Sofia e Nikol, entrambe 17enni e studentesse del liceo di Scienze umane “Casardi” di Barletta, risultano scomparse da giovedì 2 ottobre. Le ricerche proseguono senza sosta: da quanto trapela da fonti investigative, le due sarebbero state viste acquistare un titolo di viaggio per una tratta intermedia al tabacchi della stazione di Barletta, verosimilmente per un autobus. Sono in corso verifiche su più direttrici. Giovedì mattina sono uscite di casa dirette a scuola, dove però non sono mai arrivate. I telefoni di entrambe risultano spenti dalle 10. Fra quell'ora e le 11 diversi cittadini dicono di averle notate ancora in città: in via Ricci, sedute su un muretto, e in via Cioce, nei pressi di un bar. 🔗 Leggi su Agi.it

