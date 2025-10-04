Paura per Grimaldo in Leverkusen-Union Berlino | crolla a terra colpito alla tempia da un compagno

Attimi di panico in Leverkusen-Union di Bundesliga a inizio ripresa quando il nazionale spagnolo Alejandro Grimaldo è crollato a terra colpito alla tempia dal compagno di squadra Kofane. Medicato sul posto è stato trasportato in barella in ospedale: per lui diversi punti di sutura per la ferita lacerocontusa al sopracciglio e ulteriori esami nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Fanpage.it