Paura in piazza Goppingen | autobus in corsa preso a sassate distrutto vetro

Foggiatoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Faisa Cisal Foggia denuncia il pericoloso atto vandalico che si è consumato nel tardo pomeriggio di sabato 4 ottobre, su un autobus di linea delle Ferrovie del Gargano in Piazza Göppingen, raggiunto dal lancio di un san pietrini da parte di ignoti, che ha infranto un vetro del mezzo. “Solo per. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: paura - piazza

