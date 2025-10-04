Paura in piazza Goppingen | autobus in corsa preso a sassate distrutto vetro

Faisa Cisal Foggia denuncia il pericoloso atto vandalico che si è consumato nel tardo pomeriggio di sabato 4 ottobre, su un autobus di linea delle Ferrovie del Gargano in Piazza Göppingen, raggiunto dal lancio di un san pietrini da parte di ignoti, che ha infranto un vetro del mezzo. “Solo per. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: paura - piazza

Pestato a sangue, notte di paura. Violenza in piazza a Ponsacco: “Li aveva redarguiti per la velocità”

Paura in piazza degli Artisti: auto a tutta velocità si schianta sulle barriere di cemento

Paura in piazza Duomo, grosso albero si schianta al suolo

Macerata in piazza per Gaza: «La paura può fermare un governo ma non un’idea giusta». L'articolo completo https://www.cronachemaceratesi.it/2025/10/03/sciopero-macerata-in-piazza-per-gaza-la-paura-puo-fermare-un-governo-ma-non-puo-fermare-un - facebook.com Vai su Facebook

Paura in piazza Cairoli: uomo bloccato dai carabinieri - X Vai su X

Autobus urta una pensilina e la danneggia: paura alla fermata del bus a Roma - Stava viaggiando per le strade della capitale, quando, ad un certo punto, ha urtato la pensilina di una ... Si legge su fanpage.it