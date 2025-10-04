Pattinaggio di figura | Soldati-Tagliabue terzi al Grand Prix Junior di Danzica! Secondo podio per l’Italia nel circuito
E due. Per la seconda settimana consecutiva una coppia di danza azzurra conquista un piazzamento sul podio nel circuito Junior Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio di figura. Dopo la convincente piazza d’onore di Zoe Bianchi-Daniel Basile in quel di Baku, pochi minuti fa Arianna Soldati-Nicholas Tagliabue si sono accomodati sul gradino più basso del podio nella tappa di Danzica, penultimo appuntamento della competizione itinerante. Il talentuoso binomio seguito dal team formato da Barbara Fusar Poli, Roberto Pellizola e Federica Bernardi ha di fatto confermato il piazzamento già ottenuto nella rhythm dance, anche se non è mancato il brivido. 🔗 Leggi su Oasport.it
