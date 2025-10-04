Pattinaggio artistico Brilla la Polisportiva Axel Group di Monteroni d’Arbia A Riccione due titoli italiani due ori e quattro argenti
Grande soddisfazione per Polisportiva Axel Group di Monteroni d’Arbia a Riccione nel Campionato Nazionale ACSI 2025 ‘XX° Memorial Roberta Gentilini’ valevole come titolo nazionale di pattinaggio artistico. Il bottino della società oronera è stato di 2 titoli di Campioni Nazionali nella specialità Solo Dance, 2 ori e 4 argenti nella categoria Singolo ed altri ottimi piazzamenti nella classifica di categoria. Menzione speciale per Anita Stella Carradori oro nella categoria Paralimpica, capofila di un percorso avviato dal 2022 che ha visto crescere il numero di partecipanti nella categoria CIGNI con la presenza quest’anno anche delle atlete paralimpiche del Circolo La Rosa di Livorno e dello Skating Club Cairo di Savona. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: pattinaggio - artistico
