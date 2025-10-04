Patriarca Gerusalemme | passi verso pace

15.52 "Per la prima volta le notizie parlano finalmente di una possibile nuova pagina positiva, della liberazione degli ostaggi israeliani, di alcuni prigionieri palestinesi e della cessazione dei bombardamenti e dell'offensiva militare.Un primo passo importante e lungamente atteso". Così il Patriarca latino di Gerusalemme, card. Pizzaballa. "Non sappiamo -prosegue- se questa guerra davvero finirà" e "la fine della guerra non segna necessariamente l'inizio della pace. Ma è il primo passo indispensabile per iniziare a costruirla". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it