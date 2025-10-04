Patriarca Gerusalemme | passi verso pace
15.52 "Per la prima volta le notizie parlano finalmente di una possibile nuova pagina positiva, della liberazione degli ostaggi israeliani, di alcuni prigionieri palestinesi e della cessazione dei bombardamenti e dell'offensiva militare.Un primo passo importante e lungamente atteso". Così il Patriarca latino di Gerusalemme, card. Pizzaballa. "Non sappiamo -prosegue- se questa guerra davvero finirà" e "la fine della guerra non segna necessariamente l'inizio della pace. Ma è il primo passo indispensabile per iniziare a costruirla". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: patriarca - gerusalemme
Il patriarca di Gerusalemme alla festa dei giovani pellegrini. Pizzaballa: "A Gaza le devastazioni proseguono"
Il patriarca di Gerusalemme Pizzaballa: "La maggioranza della popolazione è stanca di questa guerra"
L’appello di Mattarella alla Flotilla: “Consegnate gli aiuti al patriarca di Gerusalemme”
Intervistato da @mariocalabresi per @Chora_Media, il patriarca latino di Gerusalemme descrive le sofferenze dei civili a #Gaza e auspica un'imminente fine delle violenze: "Il dramma dei palestinesi ha risvegliato le coscienze su dignità e diritti" - X Vai su X
Il Patriarca di Gerusalemme critica l'approccio della Flotilla ma riconosce il risveglio di una coscienza sulla tragedia di Gaza - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, nel Patriarcato di Gerusalemme c’è fiducia nella mediazione: «Si può ancora lavorare» - Ma al momento, l'unica via per fare arrivare gli aiuti è il «meccanismo UN2720» coordinato da Cipro ... Scrive roma.corriere.it
L'appello. Mattarella a Flotilla: affidate aiuti alla Chiesa di Gerusalemme. Si tratta - La portavoce subito replica: non possiamo piegarci ai soprusi di Israele, ma poi rientra in Italia. Lo riporta msn.com