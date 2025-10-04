Patch al museo Bardini Torna l’inglese che amò Firenze
Thomas Patch era uno di quegli inglesi che stabilitosi a Firenze nel 1755, trovò nella città sull’Arno la sua patria d’elezione. Qui divenne figura di spicco della vivace comunità anglofona riunita attorno a Sir Horace Mann e fu allo stesso tempo interlocutore di eruditi, aristocratici e artisti. A lui è dedicata la mostra al Museo Bardini, in occasione dei trecento anni dalla sua nascita (Exeter, 1725) dal titolo Thomas Patch a Firenze. "La memoria del Medioevo e del Rinascimento" promossa dal Comune di Firenze, curata da Giulia Coco e organizzata da Fondazione Mus.e. L’esposizione racconta il profondo legame dell’artista, pittore, incisore, mercante e conoscitore d’arte inglese attraverso le sue imprese editoriali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
