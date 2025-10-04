Pastore | Credo che rischi di più la Juve perché lascia parecchi dubbi in questo momento
Nel corso di 'L'ascia raddoppia', trasmissione di 'Cronache di Spogliatoio', il giornalista Giuseppe Pastore ha commentato il momento bianconero in vista di Juventus-Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: pastore - credo
Questa la sapevate? Su TikTok si coprono certe cose xD Comunque, a quanto pare fra ieri, 23 settembre 2025, e oggi, secondo alcuni illuminati del web e un pastore sudafricano con linea diretta a Dio (credo sia solo una delle voci nella sua testa), doveva sca - facebook.com Vai su Facebook