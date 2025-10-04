Pasta fatta in casa medicina di genere vaccinazioni e screening | il ricco sabato dorico di Extra Salute

ANCONA – La sana alimentazione con la pasta fatta in casa in piazza Salvo d’Acquisto, l’importanza delle vaccinazioni alle Muse, la salute della donna con la medicina di genere, laboratori e screening alla Mole, i ragazzi di “Sani e Skatenati”. In piazza Roma.un sabato ricchissimo di iniziative. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: pasta - fatta

Pasta fresca fatta in casa, ma senza fatica: tutto merito di questa macchina, ora scontata del 23%

Sagre del weekend, i 4 appuntamenti da non perdere: fettucine alla trebulana o ai funghi porcini, pasta fatta a mano e mirtilli

Cibovagando nel borgo – la sagra della pasta fatta a casa e non solo… Depressa 19 agosto

La tradizione della pasta fatta in casa Alla Modina riscopri i sapori VERI della TRADIZIONE Perchè un piatto di pasta, non è MAI solo un piatto di pasta. Ti aspettiamo Alla Modina, Via Lago San Michele 38, Ivrea (TO) #cucinalocale #ivrea #piemonteda - facebook.com Vai su Facebook

Pasta fatta in casa con i consigli degli esperti: la ricetta degli strangugliaprieviti - Ricca di sfumature e contrasti, la cucina calabrese è il frutto della capacità di sopravvivenza dei contadini, del loro innato spirito di adattamento che ha permesso loro di creare ricette sostanziose ... Riporta gamberorosso.it

La pasta fatta in casa: un viaggio tra tradizione e sapori - La pasta fatta in casa rappresenta un’esperienza sensoriale unica, grazie alla sua consistenza morbida e al ... Scrive notizie.it