Passi avanti verso la pace a Gaza Israele spera | Ostaggi liberi tra pochi giorni E Witkoff vola in Egitto
Passi in avanti verso la pace a Gaza dopo l’ accettazione da parte di Hamas dei due termini chiave per la fine del conflitto proposti da Donald Trump, ovvero il rilascio degli ostaggi rapiti il 7 ottobre 2023 ancora detenuti nella Striscia e il passaggio del controllo del territorio mediterraneo palestinese a una commissione tecnocratica prima e all’Autorità Nazionale Palestinese poi. Witkoff verso l’Egitto. Oggi anche da Israele funzionari del governo hanno confermato ai media locali il raggiungimento dell’accordo sugli ostaggi, mentre dagli Usa è partito per l’Egitto un volo con a bordo i due broker del potenziale cessate il fuoco, Steve Witkoff (inviato speciale del presidente Usa Donald Trump per il Medio Oriente) e Jared Kushner (genero di The Donald, finanziere e pontiere informale tra Israele e mondo arabo). 🔗 Leggi su It.insideover.com
In questa notizia si parla di: passi - avanti
Napoli, si sogna la Lu-Lu: passi avanti per Lucca, l'alter ego di Lukaku
Salute mentale, incontro tra Asl 2 e associazioni: "Passi avanti, ma resta il problema del personale"
Calciomercato Inter, in uscita passi avanti per la cessione di Sommer! Il dopo Muslera del Galatasaray può essere lui
Passi avanti verso la difesa del litorale: priorità alla falesia di Giancola https://ift.tt/m0NqUth https://ift.tt/zfOP3b7 - X Vai su X
Passi avanti per Juventus e Napoli che puntano il Milan senza coppe Il ranking riflette la forza delle squadre o no? Ditelo qui sotto! - facebook.com Vai su Facebook
Repubblica Centrafricana, ci sono passi avanti assai importanti verso la pace e la riconciliazione - La Conferenza promossa dalla Comunità di Sant’Egidio a margine dell’Assemblea Generale dell'ONU a New York con la partecipazione del presidente centraficano ... Come scrive repubblica.it
Il governo: "Un passo verso la pace" - C'è un cauto ottimismo tra Palazzo Chigi e Farnesina, soprattutto perché per la prima volta si apre lo spiraglio che la ... Scrive ilgiornale.it