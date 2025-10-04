Passi avanti verso la pace a Gaza Israele spera | Ostaggi liberi tra pochi giorni E Witkoff vola in Egitto

Passi in avanti verso la pace a Gaza dopo l’ accettazione da parte di Hamas dei due termini chiave per la fine del conflitto proposti da Donald Trump, ovvero il rilascio degli ostaggi rapiti il 7 ottobre 2023 ancora detenuti nella Striscia e il passaggio del controllo del territorio mediterraneo palestinese a una commissione tecnocratica prima e all’Autorità Nazionale Palestinese poi. Witkoff verso l’Egitto. Oggi anche da Israele funzionari del governo hanno confermato ai media locali il raggiungimento dell’accordo sugli ostaggi, mentre dagli Usa è partito per l’Egitto un volo con a bordo i due broker del potenziale cessate il fuoco, Steve Witkoff (inviato speciale del presidente Usa Donald Trump per il Medio Oriente) e Jared Kushner (genero di The Donald, finanziere e pontiere informale tra Israele e mondo arabo). 🔗 Leggi su It.insideover.com

