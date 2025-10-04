Seconda amichevole in quattro giorni tra Cucine Lube Civitanova e Yuasa Battery Grottazzolina, ma stavolta a campi invertiti. Alle 17 all’ Eurosuole Forum i vicecampioni d’Italia ricevono i cugini fermani per un’amichevole che anticipa anche il duello che inaugurerà proprio la prossima SuperLega, lunedì 20 ottobre. Soprattutto sarà l’ultima uscita interna per i biancorossi prima dei match ufficiali e coach Medei avrà quasi tutto l’organico a disposizione, una novità in questa pre-season. Non ci sarà Nikolov, così come i compagni di nazionale di proprietà Yuasa, Tatarov e Petkov, tutti e tre osannati in questi giorni in Bulgaria dopo la conquista dell’argento iridato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Passerella e test con la Yuasa. Lube Day all’Eurosuole Forum