Passa la Coppa Agostoni | tutte le strade chiuse in Brianza

Monzatoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 5 ottobre si disputa la Coppa Agostoni, la famosa gara ciclista che attraverserà la Brianza (Monzese e Lecchese). Cuore della gara sarà la città di Lissone dove è prevista la partenza e l'arrivo.  A Lissone, saranno previste alcune deviazioni veicolari nelle vie interessate al passaggio della. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: passa - coppa

Coppa Italia, il Rimini lotta a testa alta ma non basta: passa il Pescara. Dalla Romagna 29 spettatori

Ex Milan. Coppa Italia, eliminati Bondo e Terracciano, passa Inzaghi

Coppa Italia, sorpresa Cremonese: fuori ai rigori. Il Cagliari di Esposito soffre ma passa con la Virtus Entella

passa coppa agostoni tutteLa Coppa Agostoni, il gioiello della Brianza: il ciclismo torna a Lissone per un grande spettacolo - La sfida anche quest'anno sarà su un percorso accorciato per favorire lo spettacolo, con il circuito del Lissolo cuore pulsante dell'evento. Secondo mbnews.it

passa coppa agostoni tutteLissone aspetta la Coppa Agostoni 2025: da Gimondi al messicano Del Toro, una gara che fa ancora sognare -  La città si ferma per lustrarsi gli occhi con i grandi campioni di una delle tre “Classiche d’Autunno“ ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Passa Coppa Agostoni Tutte