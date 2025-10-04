Partono le operazioni di smontaggio del ponteggio di palazzo Roverella

Cesenatoday.it | 4 ott 2025

A partire dalla prossima settimana, in corrispondenza del cantiere riguardante la riqualificazione di palazzo Roverella, in centro storico, si procederà con il completamento delle operazioni di smontaggio del ponteggio installato sui prospetti dello storico stabile, affacciati sulle vie Contrada. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

