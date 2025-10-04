Partito democratico De Luca segretario Ecco i casertani nella direzione regionale

L’assemblea regionale del Partito Democratico ha proclamato Piero De Luca nuovo segretario del Pd in Campania. L’elezione è arrivata con una larga maggioranza e sancisce l’avvio della nuova fase politica del partito. La presidenza dell’assemblea è stata invece affidata a Teresa Armato, eletta per. 🔗 Leggi su Casertanews.it

partito democratico de lucaCampania, Piero De Luca segretario Pd: “Proseguiamo la rivoluzione avviata”. Lancia Fico e ringrazia il padre - Applausi lunghi e un messaggio netto: «Credo doveroso, da parte di tutti quanti, da parte del Partito Democratico, ringraziare chi ha dato l’anima, ha dato il ... Scrive pupia.tv

partito democratico de lucaPiero De Luca, figlio del presidente della Campania Vincenzo De Luca, è il nuovo segretario del PD in Campania - Il deputato del Partito Democratico Piero De Luca, figlio del presidente della Campania Vincenzo De Luca, è stato eletto segretario del PD in Campania. Riporta ilpost.it

