Partito corteo pro-Pal a Roma decine di migliaia in piazza

Tgcom24.mediaset.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Già decine di migliaia le persone che hanno invaso piazza di Porta San Paolo e le vie limitrofe. Il corteo è appena partito e arriverà a porta San Giovanni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Partito corteo pro-Pal a Roma, decine di migliaia in piazza

In questa notizia si parla di: partito - corteo

