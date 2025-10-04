Partita Fiorentina vs Roma | quando e dove vederla
La Serie A 202526 entra nel vivo con una sfida di grande fascino: Fiorentina-Roma, valida per la 6ª giornata di campionato, si giocherà domenica 5 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Sarà una partita ricca di emozioni, con due squadre che puntano a confermarsi nelle zone alte della classifica. Diretta TV e streaming: tutte le opzioni. Il match tra Fiorentina e Roma sarà trasmesso in esclusiva su DAZN. Gli abbonati potranno seguire la gara in diversi modi: tramite app DAZN su smart TV;. su smartphone e tablet con l’app ufficiale;. in streaming da PC accedendo al sito DAZN;. 🔗 Leggi su Funweek.it
In questa notizia si parla di: partita - fiorentina
Fiorentina: stasera al Viola Park partita con la Primavera. Gud e Dzeko alle spalle di Kean
Manchester United-Fiorentina, dove vedere l’amichevole in TV e streaming: orario e formazioni della partita
Fiorentina: Dzeko in forse per la partita d’andata col Polissya. Potrebbe saltarla e giocare a Cagliari
Fiorentina-Roma del 25 ottobre del 2015 è la partita del ritorno a Firenze di Mohamed Salah Avviciniamoci alla sfida di domenica con un nuovo episodio di "Memories" ? https://asroma.com/it/notizie/74042/memories-fiorentina-roma-201516… #ASRoma - X Vai su X
Al via la Serie A Women 2025/26. Nella prima giornata il Napoli ospita la Fiorentina. Nel primo commento dove vedere la partita - facebook.com Vai su Facebook
Partita Fiorentina vs Roma: quando e dove vederla - Roma, valida per la 6ª giornata di campionato, si giocherà domenica 5 ... Scrive funweek.it
Fiorentina-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita - Torna titolare Mancini, in attacco nonostante il doppio errore dal dischetto Dovbyk è favorito su Fer ... Riporta romatoday.it