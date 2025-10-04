Partita Fiorentina vs Roma | quando e dove vederla

La Serie A 202526 entra nel vivo con una sfida di grande fascino: Fiorentina-Roma, valida per la 6ª giornata di campionato, si giocherà domenica 5 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Sarà una partita ricca di emozioni, con due squadre che puntano a confermarsi nelle zone alte della classifica. Diretta TV e streaming: tutte le opzioni. Il match tra Fiorentina e Roma sarà trasmesso in esclusiva su DAZN. Gli abbonati potranno seguire la gara in diversi modi: tramite app DAZN su smart TV;. su smartphone e tablet con l’app ufficiale;. in streaming da PC accedendo al sito DAZN;. 🔗 Leggi su Funweek.it