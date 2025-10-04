Partenza all’alba bici d' epoca e un percorso da sogno tra gli ‘sterri’ di Siena E’ partita l’Eroica la festa del ciclismo

Gaiole in Chianti, 4 ottobre 2025 – La partenza all’alba, un lungo serpentone di ciclisti pronti ad affrontare percorsi da incubo – o da sogno, dipende dai punti di vista – tra gli ‘sterri’ del Chianti e delle Crete senesi. Benvenuti all’Eroica, la corsa amatoriale di ciclismo più pazza (e forse più conosciuta) del mondo, un evento che da quasi tre decenni è capace di radunare migliaia di corridori tutto il mondo. Quest’anno, edizione numero 28, i partecipanti sono 9003 da 51 paesi, di cui 7.792 uomini e 1.121 donne. L'Eroica di Gaiole in Chianti, in 9000 al via Oggi, sabato 4 ottobre, era il giorno dei percorsi lunghi, quelli più impegnativi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

