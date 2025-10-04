Parte la campagna antinfluenzale | chi può vaccinarsi gratuitamente
Dal 14 ottobre parte la campagna di vaccinazione antinfluenzale anche all'Asl di Novara.Potranno essere vaccinati gratuitamente presso il proprio medico o pediatra tutti i cittadini appartenenti alle classi di età e alle categorie previste dalle disposizioni nazionali:- persone over 60 anni-. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
In questa notizia si parla di: parte - campagna
Ordigno bellico da rimuovere in centro a Empoli, parte la campagna informativa per i 5mila da evacuare
Influenza, via alle vaccinazioni: quando parte la campagna a Macerata
Parte la campagna contro i maltrattamenti degli animali del Comune di Verona
Thuram è parte della campagna #Cornerstones Disponibile ora su #FC26 @EASPORTSFC @easportsfcit - X Vai su X
? - Sta arrivando - ? Parte la campagna vaccinale contro l'influenza. #influenza #vaccini #ulss5polesana - facebook.com Vai su Facebook
Come proteggersi dall’influenza. Parte la campagna vaccinale. Coperture estese ad altre malattie - Da lunedì scatta nelle Asl e negli ambulatori dei medici di famiglia l’immunizzazione 2025/2026. Riporta msn.com
Vaccino antinfluenzale in Umbria, via alla campagna: per chi è gratuita - Si parte lunedì 6 ottobre quando medici e pediatri di libera scelta potranno iniziare a prenotare le somministrazioni per i p ... Si legge su umbria24.it