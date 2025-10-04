Parte la campagna antinfluenzale | chi può vaccinarsi gratuitamente

4 ott 2025

Dal 14 ottobre parte la campagna di vaccinazione antinfluenzale anche all'Asl di Novara.Potranno essere vaccinati gratuitamente presso il proprio medico o pediatra tutti i cittadini appartenenti alle classi di età e alle categorie previste dalle disposizioni nazionali:- persone over 60 anni-. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

