parte il toto panettone solo conte e allegri possono dormire sogni tranquilli per le loro panchine libero

Il campionato è iniziato da meno di due mesi e come al solito già si parla delle prime panchine in bilico. a ricordarlo questa mattina Libero “Osservando anche le quote proposte dai bookmakers, i tecnici più a rischio sono Marco Baroni del Torino, Eusebio Di Fran cesco del Leccee, addirittura, Stefa no Pioli della Fiorentina”. Non a caso, forse, si è parlato di Spalletti come possibile uomo Fiorentina. In questo senso le sfide di questo week end potrebbero essere determinanti, perché essendoci la pausa per le nazionali, sarebbe il momento giusto per un cambio in panchina. Gli unici ad avere la sicurezza sembrano essere Conte e Allegri. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

