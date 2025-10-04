Parte il cantiere per la metrotranvia | 6 mesi di lavori come cambia la viabilità
Al via il maxi cantiere per la metrotranvia Milano-Desio-Seregno, modifiche alla viabilità. Il Comune di Desio comunica che sono partiti i lavori per la realizzazione di una diramazione nella rotatoria di via MazziniLa comunicazione del Comune “Partono in questi giorni i lavori relativi al. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
In questa notizia si parla di: parte - cantiere
Legnano, parte un altro cantiere: incubo disagi
Biblioteca Federiciana di Fano: parte il cantiere, la meta è il 2027
Via Selice, parte il maxi cantiere. Due mesi caldi in zona industriale
Il Comune di Gallarate parte civile contro i 22 rinviati a giudizio per l’occupazione del cantiere a Cajello - facebook.com Vai su Facebook
Piattaforma logistica, parte il cantiere. Il sogno dei de Girolamo diventa realtà in zona ASI Incoronata #IMPRESE #ASI #LAVORIPUBBLICI https://tinyurl.com/2bu9t4u6 - X Vai su X
Polo 0-6 e piscina, i cantieri. Ecco la tabella di marcia: "I lavori procedono bene" - Procedono a ritmo spedito i lavori per i due cantieri nel cuore di Fuori del Ponte. Da lanazione.it
Partiti i cantieri di Rfi, per Roma-Milano fino a 5 ore - Sono partiti i cantieri di Rfi la Rete Ferroviaria Italiana, come annunciato dallo stesso gruppo già da dicembre. Riporta ansa.it