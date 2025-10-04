Parma-Lecce 0-1 Sottil firma il blitz dei giallorossi al Tardini

Parma, 4 ottobre 2025 – Arriva al Tardini il primo successo stagionale del Lecce, che piega 1-0 il Parma padrone di casa grazie alla rete segnata al 38' da Sottil con la decisiva complicità di Suzuki. Un successo importantissimo in chiave salvezza, che dà continuità al pari agguantato in extremis contro il Bologna e e arriva grazie una prestazione intelligente e tenace: i giallorossi hanno infatti saputo soffrire in avvio di gara al cospetto di un Parma molto intraprendente, per poi salire di tono la dopo mezz'ora, sfiorando con Berisha un vantaggio poi concretizzato a 7' dall'intervallo grazie alla conclusione velenosa di Sottil, battezzata fuori da Suzuki e invece finita nell'angolino.

