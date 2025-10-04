Parma Lecce 0-1 LIVE | Pugliesi in vantaggio con goal di Sottil
Allo stadio Tardini il match valido per la 6ª giornata di Serie A Parma Lecce: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Parma Lecce, valevole per la 6ª giornata del campionato di Serie A Enilive 20252026. PARMA LECCE CRONACA E DIRETTA LIVE FINE PRIMO TEMPO 37? GOAL LECCE! Sottil . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: parma - lecce
Il Prosciutto di Parma a Piano City Lecce
Cagliari, fiducia ritrovata dopo il successo sul Parma: ora c’è il Lecce e Pavoletti…
Aurora è scomparsa a Lecce, l’appello della mamma: “Ha 12 anni, forse è a Parma, Bolzano o Isernia”
Arrivate anche le formazioni ufficiali per ##Parma-#Lecce Le scelte dei tecnici - X Vai su X
Arrivate anche le formazioni ufficiali per Parma-Lecce Le scelte dei tecnici - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Parma-Lecce 0-1 Serie A 2025/2026: Parma-Lecce 0-1 All'intervallo - Lecce: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Riporta sport.virgilio.it
Serie A, in campo Parma-Lecce 0-0 e Lazio Torino 1-1 , Inter nel pomeriggio contro la Cremonese - Lecce, le formazioni ufficiali Parma: Suzuki, Ndiaye, Pellegrino, Bernabé, Valeri, Delprato ©, Keita, Sørensen, Britschgi, Cutrone, Circati. Si legge su msn.com