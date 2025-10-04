Allo stadio Tardini il match valido per la 6ª giornata di Serie A Parma Lecce: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Parma Lecce, valevole per la 6ª giornata del campionato di Serie A Enilive 20252026. PARMA LECCE CRONACA E DIRETTA LIVE FINE PRIMO TEMPO 37? GOAL LECCE! Sottil . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Parma Lecce 0-1 LIVE: Pugliesi in vantaggio con goal di Sottil